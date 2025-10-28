Tesla'nın hız kuralı tanımayan Mad Max modu soruşturma altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Federal güvenlik düzenleyicileri, Tesla'nın "Mad Max" olarak adlandırılan yeni otonom sürüş modu hakkında bilgi talep ettiklerini duyurdu.

Bu son inceleme, elektrikli araç üreticisinin otonom sürüş teknolojisi üzerindeki yasal baskıyı artırıyor.

TESLA MAD MAX MODU HIZ SINIRLARINI AŞIYOR

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sosyal medyada paylaşılan raporların ardından üreticiyle temas halinde olduğunu açıkladı.

Raporlar, FSD sürüm 14.1.2 ile gelen agresif sürüş modunun, araçların hız sınırlarını 24 km/s'den fazla aşarak otoyollarda 135 km/s hıza ulaşabildiğini gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Önceki "Acele" ayarına göre "daha yüksek hızlar ve daha sık şerit değiştirme" sunan bu mod, bazı kullanıcılar tarafından övüldü.

Bir kullanıcı, "Eğer geç kalıyorsanız, bu mod tam size göre." yorumunu yaparken, Tesla da özelliği "inanılmaz bir hızla trafikte ilerlerken süper akıcı" olarak tanımladı.

Bu Tesla Mad Max incelemesi, NHTSA'nın halihazırda Tam Otonom Sürüş (FSD) teknolojisine sahip 2,9 milyon Tesla aracına yönelik yürüttüğü daha kapsamlı soruşturmanın bir parçası.

Kurum, FSD'nin kırmızı ışıkta geçme ve yanlış şerit değiştirme gibi 58 trafik güvenliği ihlalini inceliyor.