Tesla'nın son çeyrek gelirleri beklentilerin altında kaldı

AA & Ensonhaber

Tesla, 2024 yılının son çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 25,7 milyar dolara yükseldi. Ancak, net kârı yüzde 71 azalarak 2,3 milyar dolara geriledi.

GELİR VE KÂR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Tesla'nın hem geliri hem de kârı, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Analistler, şirketin daha yüksek bir gelir ve kâr elde etmesini bekliyordu.

Tesla'nın hisse başına kârı da 2023'ün son çeyreğindeki 2,27 dolardan 2024'ün son çeyreğinde 66 sente geriledi.

ÜRETİM AZALDI, TESLİMAT ARTTI

Tesla, 2024'ün son çeyreğinde 459 bin 445 araç üretirken, 495 bin 570 araç teslim etti. Şirketin üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 7 azalırken, teslimat yüzde 2 arttı.

2024 genelinde ise Tesla'nın üretimi yüzde 4, teslimatları ise yüzde 1 azaldı.

ROBOTAKSİ 2025'TE GELİYOR

Tesla, 2024 yılının son çeyreğinin hem araç teslimatları hem de enerji depolama açısından rekor bir çeyrek olduğunu açıkladı.

Şirket, 2025 yılında denetimli tam otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye devam edeceğini ve robotaksi hizmetini başlatmayı hedeflediğini belirtti.