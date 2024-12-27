Ticaret Bakanlığı'ndan oto galerilere sosyal medya uyarısı

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç satışı yapan galerilere sosyal medya üzerinden ilan paylaşımı konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, yetkisiz ilan paylaşımının cezasının yetki belgesinin iptali olacağını açıkladı.

EİDS VE YETKİ DOĞRULAMA

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirdi.

İlan vermek isteyenlerin kimlik doğrulaması 1 Kasım 2023'ten itibaren zorunlu hale getirilmişti.

1 Ocak 2025'ten itibaren ise kiralık taşınmaz ilanları için yetki doğrulama da zorunlu olacak. Satılık taşınmaz ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama uygulaması yakında başlayacak.

SOSYAL MEDYADA İLAN PAYLAŞIMI YASAK

Yeni düzenlemeye göre, sadece taşınmaz ve taşıt sahipleri, birinci ve ikinci derece yakınları veya yetki belgeli emlak ve galeri işletmeleri ilan verebilecek. Sosyal medya üzerinden ilan paylaşımı ise yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını yakından takip ediyor.

Düzenlemeye aykırı ilan paylaşımı yapan hesaplar tespit edilerek para cezası uygulanıyor ve hesaplar erişime engelleniyor.

YETKİ BELGESİ İPTAL EDİLECEK

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden araç ilanı paylaşan galerilerin yetki belgelerinin iptal edileceği uyarısında bulundu.