Tofaş ve Stellantis araç üretim sözleşmesi imzaladı

Tofaş, Stellantis Grubu ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni hafif ticari araç projesi için imzaların atıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Nisan ayında kararı alınan bu dev yatırım, Tofaş'ın Türkiye'deki rolünü güçlendirecek.

150 BİN ADETLİK YILLIK KAPASİTE

İmzalanan sözleşme kapsamında Tofaş, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları için "K9" modelinin hafif ticari ve combi versiyonlarını çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretecek.

Toplam 256 milyon euro tutara kadar yatırımla 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak.

ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ İÇ PAZARA

Projenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Yeni İş İlişkisi Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi hedefleniyor.