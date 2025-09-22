Toyota, 500 binden fazla otomobili geri çağırıyor

Otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Gösterge panelindeki bir yazılım hatası nedeniyle 591 bin 377 araç servislere geri çağrıldı.

SORUNUN KAYNAĞI YAZILIM HATASI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sorun araç çalıştırıldığında gösterge paneli yazılımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.

Bu hata, hız, fren sistemi ve lastik basıncı gibi hayati bilgilerin ve uyarı ışıklarının ekranda görüntülenmesini engelliyor.

GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Toyota Venza, Highlander, Tacoma, GR Corolla ve bazı Lexus modelleri gibi çeşitli araçlar yer alıyor.