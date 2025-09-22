Abone ol: Google News

Toyota, 500 binden fazla otomobili geri çağırıyor

Toyota, ABD'de Venza ve Highlander gibi modellerin de dahil olduğu 591 bin 377 aracını, araç çalıştırıldığında hız ve fren sistemi gibi hayati bilgileri göstermeyen bir gösterge paneli yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 08:50
Toyota, 500 binden fazla otomobili geri çağırıyor

Otomotiv devi Toyota, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) büyük bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Gösterge panelindeki bir yazılım hatası nedeniyle 591 bin 377 araç servislere geri çağrıldı.

SORUNUN KAYNAĞI YAZILIM HATASI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, sorun araç çalıştırıldığında gösterge paneli yazılımındaki bir hatadan kaynaklanıyor.

Bu hata, hız, fren sistemi ve lastik basıncı gibi hayati bilgilerin ve uyarı ışıklarının ekranda görüntülenmesini engelliyor.

GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırmadan etkilenen modeller arasında Toyota Venza, Highlander, Tacoma, GR Corolla ve bazı Lexus modelleri gibi çeşitli araçlar yer alıyor.

Otomobil Haberleri