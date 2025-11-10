Toyota, batarya fabrikası planlarını bir kez daha erteledi: Nedeni düşük talep

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota’nın, sürüş menzilini iki katına çıkarıp şarj sürelerini yarıya indirmesi beklenen yeni nesil elektrikli araç bataryalarına dair planları bir kez daha sekteye uğradı.

Şirket, Japonya’da kurmayı planladığı yeni batarya fabrikasının inşaatını yeniden erteledi.

GECİKMENİN NEDENİ

Toyota, bu yılın başlarında Japonya’nın Fukuoka kentinde 280.000 metrekarelik bir arazi satın almıştı.

Nisan ayında imzalanması beklenen yer seçimi anlaşması, elektrikli araçlara yönelik talebin yavaşlaması nedeniyle önce sonbahara, şimdi ise tekrar ertelendi.

Toyota, batarya fabrikası planlarını ikinci kez askıya alarak projeyi önümüzdeki yıl boyunca yeniden gözden geçireceğini duyurdu.

Fukuoka Valisi Seitaro Hattori, fabrikanın tamamen iptal edildiği yönündeki söylentileri reddederek erteleme haberini doğruladı.

KATI HAL BATARYA HEDEFİ DEĞİŞMEDİ

Bu erteleme kararı, Toyota’nın geçtiğimiz hafta yaptığı “2028’de ilk katı hal bataryalı elektrikli aracımızı tanıtma planımıza sadığız.” açıklamasına rağmen geldi.

Şirket, Sumitomo Metal Mining ve Japon petrol devi Idemitsu ile bu teknoloji üzerinde iş birliği yürütüyor.