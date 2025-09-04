Toyota, Çekya’ya 680 milyon euroluk elektrikli araç yatırımı yapacak

Japon otomobil üreticisi Toyota, Avrupa’daki ilk tamamen elektrikli araç (BEV) üretim tesisi için 680 milyon euro'luk dev bir yatırım yapacağını açıkladı.

Bu stratejik hamle kapsamında, şirketin Çekya’daki mevcut Kolin fabrikası genişletilecek.

ÇEK HÜKÜMETİNDEN TEŞVİK DESTEĞİ

Toyota'nın bu yatırımına karşılık, Çek hükümeti projeye 64 milyon euroya kadar devlet teşviki sağlayacak.

Yeni üretim hattının, mevcut 3 bin 200 kişilik tesise ek olarak 245 kişiye daha istihdam sağlaması bekleniyor.

HANGİ MODEL ÜRETİLECEK

Toyota, şimdilik bu yeni tesiste hangi elektrikli araç modelinin üretileceği veya üretimin ne zaman başlayacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

Bu yatırım, Toyota'nın Avrupa pazarındaki elektrifikasyon stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.