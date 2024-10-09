Toyota Corolla fiyatları düştü: İşte ekim ayı güncel fiyat listesi Ülkemizde satışa sunulan Toyota Corolla modellerinin ekim ayı için güncellenen fiyat listesine göz atıyoruz.

Haber Merkezi

Yıllardır Türkiye'de üretim yapan Japon marka Toyota'nın popüler modeli Corolla, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

2024 yılına giriş yapmamızla birlikte, döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle otomobil fiyatları zamlanmaya başlamıştı.

Türkiye'de en çok satan markalardan Toyota Corolla, ekim ayında bu kez indirimli fiyatlarla karşımıza çıktı:

TOYOTA COROLLA EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

Yenilenen Corolla'nın ekim ayı fiyatları 1 milyon 390 bin TL'den başlıyor. Otomobil, eylül ayında ise 1 milyon 433 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyordu.

1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik - 1.390.000 TL

1.5, Benzinli Dream, Otomatik - 1.590.000 TL

1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik - 1.674.000 TL

1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik - 1.787.500 TL

1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik - 1.911.000 TL