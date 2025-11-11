Toyota Hilux yenilendi: Tamamen elektrikli yeni bir versiyon var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, pickup dünyasının efsane ismi Hilux’ı 2026 model yılıyla tamamen yeniliyor. Mevcut nesil artık yerini çok daha modern, teknolojik ve iddialı bir modele bırakıyor.

2026 TOYOTA HILUX ÖZELLİKLERİ

Tasarım anlamında Hilux, Tacoma’yı andıran çok daha köşeli ve kaslı bir görünüme kavuşmuş durumda.

Ön yüzde klasik logo yerini büyük “TOYOTA” yazısına bırakırken, elektrikli versiyonda kapalı ızgara tasarımı dikkat çekiyor.

Sadece çift kabin seçeneğiyle sunulacak modelin kabini ise Land Cruiser’dan ilham alan, dik ve güçlü bir kokpite sahip.

Çift 12,3 inçlik dijital ekran modern bir atmosfer yaratırken, klima gibi fiziksel tuşlardan vazgeçilmemiş olması işlevselliği koruyor.

ELEKTRİKLİ VE DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Hilux tarihinin ilk elektrikli versiyonu, 59,2 kWsa’lik bataryaya sahip ve WLTP'ye göre 240 kilometre menzil sunuyor.

144 kW (193 hp) güç üreten çift motorlu sistem, 715 kilogram taşıma ve 1.600 kilogram römork çekme kapasitesine sahip.

Elektrikli Hilux'ın özellikleri pek parlak görünmese de, 2.8 litrelik 48V destekli dizel motor 3.500 kilogram çekme kapasitesi sunuyor.

Avrupa’da en çok tercih edilen versiyonun bu dizel seçenek olacağı düşünülüyor.

YENİ TEKNOLOJİLER VE GELECEK PLANLARI

Yeni Hilux'ta ilk kez elektrik destekli direksiyon (EPS) kullanılırken, kör nokta uyarısı, kablosuz şarj ve kablosuz yazılım güncelleme desteği gibi teknolojiler de mevcut.

Marka, 2028’de BMW ile ortak geliştirilen hidrojen yakıt hücreli bir Hilux'ın da yollara çıkacağını doğruladı.

2026 Toyota Hilux, aralık ayında Avrupa’da satışa çıkacak. 48V destekli dizel versiyonun üretimi ise önümüzdeki bahar başlayacak.