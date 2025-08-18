Toyota, içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek

Otomotiv devi Toyota, elektrikli araçların yükselişine rağmen içten yanmalı motorlara olan bağlılığını, Subaru ve Mazda ile ortaklaşa geliştirdiği yeni nesil benzinli motor ailesiyle bir kez daha gösterdi.

Bu yeni motorlar, "oyunun kurallarını değiştirecek" kadar çok yönlü ve verimli olacak şekilde tasarlandı.

HER TÜR ARAÇ İÇİN TEK MOTOR AİLESİ

Toyota'nın yeni 1.5 ve 2.0 litrelik dört silindirli motorları, hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve hatta menzil uzatıcılı elektrikli (EREV) gibi neredeyse her tür güç ünitesinde kullanılabilecek.

EREV sisteminde benzinli motor, tıpkı Nissan'ın E-Power teknolojisi gibi bir jeneratör görevi görerek bataryayı şarj edecek ve tekerleklere gücü elektrik motorları iletecek.

YÜKSEK VERİMLİLİK VE PERFORMANS POTANSİYELİ

Bu yeni Toyota motor ailesi, biyoyakıt ve sentetik yakıtlarla da uyumlu olacak şekilde geliştirilirken, yüzde 41'lik termal verimlilik oranını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Verimliliğin yanı sıra, 2.0 litrelik turboşarjlı versiyonun Gazoo Racing tarafından 600 beygire kadar güç üretebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEK SEÇENEK DEĞİL

Toyota yetkilileri, tamamen elektrikli araçların pazarın tek çözümü olmadığını ve müşterilere seçme özgürlüğü tanınması gerektiğini savunuyor.

Şirket, bu yeni motor teknolojisiyle içten yanmalı motorların parlak bir geleceği olduğuna olan inancını pekiştiriyor.