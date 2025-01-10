Toyota ile Nvidia anlaştı: Otomobillere yeni özellikler geliyor

Haber Merkezi

Toyota, yeni nesil araçlarında Nvidia'nın otonom sürüş teknolojilerini kullanacağını duyurdu.

CES 2025'te yapılan açıklamaya göre, Toyota araçları Nvidia Drive AGX Orin süper bilgisayarı ve DriveOS işletim sistemiyle donatılacak.

DRİVEOS İLE GÜVENLİ VE GELİŞMİŞ OTONOM SÜRÜŞ

DriveOS, Nvidia'nın otonom araçlar için geliştirdiği güvenli ve gerçek zamanlı bir işletim sistemi. DriveOS, gelişmiş sürüş ve kokpit özelliklerinin entegrasyonunu da destekliyor.

NVDİA DRİVE AGX ORİN

Nvidia Drive AGX Orin, araçlarda yapay zeka uygulamalarını çalıştırmak için tasarlanmış güçlü bir süper bilgisayar.

Drive AGX Orin, gerçek zamanlı olarak sensör verilerini işleyerek otonom sürüş sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

TOYOTA VE NVDİA İŞ BİRLİĞİ

Toyota, 2019 yılından beri Nvidia'nın bulut tabanlı yapay zeka eğitim ve simülasyon platformlarını kullanıyor. İki şirket, 2023 yılında da otonom sürüş sistemleri için bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Aurora Innovation ve Continental da Nvidia Drive Thor çipini kullanarak sürücüsüz kamyonlar geliştiriyor.

Nvidia, otomotiv sektöründeki iş hacminin 2026 mali yılında yaklaşık 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.