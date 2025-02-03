Toyota, RAV4 GR Sport modelini Türkiye'de satışa çıkardı

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Toyota, motor sporlarındaki başarılarından ilham alarak geliştirdiği GR SPORT serisini RAV4 modeliyle Türkiye pazarına sundu.

RAV4 GR SPORT, hem tasarım hem de performans açısından dikkat çeken özellikleriyle SUV severlerin karşısına çıkıyor.

TOYOTA RAV4 GR SPORT'UN TASARIMI VE DONANIMI

Toyota'nın motor sporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing tarafından geliştirilen RAV4 GR SPORT, hem dış hem de iç tasarımda sportif bir tarz sunuyor.

Aracın ön ızgarasında bulunan G-mesh desenli siyah ön ızgara ve belirgin sis farı çerçeveleri, RAV4 GR SPORT'un güçlü duruşunu vurguluyor.

Ayrıca, ön ızgarada ve bagaj kapısında yer alan zarif GR logoları, aracın dinamik kimliğini tamamlıyor.

İç mekanda ise GR logolu ısıtmalı deri direksiyon, GR logolu siyah deri ve süet spor koltuklar dikkat çekiyor.

Kapılar, konsol ve direksiyondaki koyu gri metal detaylar ile koltuklardaki gümüş dikişler, aracın sofistike tarzını ortaya koyuyor.

19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar ise hem hafiflik hem de yüksek rijitlik sağlarken, parlak siyah yüzeyi ve ince çizgi detaylarıyla göz alıcı bir görünüm sunuyor.

RAV4 GR SPORT'UN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ

RAV4 GR SPORT, zengin donanım paketiyle de öne çıkıyor. Araçta 12.3 inç dijital gösterge ekranı, 10.5 inç Toyota Touch multimedya sistemi, Panoramik Görüntü Monitörü, dijital kameralı iç dikiz aynası, kablosuz şarj ünitesi, 9 hoparlörlü JBL premium ses sistemi, hafızalı sürücü koltuğu ve sensörlü elektrikli bagaj kapısı gibi özellikler bulunuyor. Bu donanımlar, sürücü ve yolcular için konforlu ve teknolojik bir deneyim sunuyor.

RAV4 GR SPORT'UN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

RAV4 GR SPORT, sadece tasarım ve donanımıyla değil, performansıyla da dikkat çekiyor. Araç, 2.5 litrelik hibrit motoru ile 219 HP güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlıyor.

Ayrıca, 5.9 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi ve 133 g/km CO2 emisyonu ile çevre dostu bir performans sunuyor.

Aracın sürüş dinamikleri de özel olarak ayarlandı. Ön ve arka helezon yayları daha çevik tepkiler vermek üzere sertleştirilirken, amortisörlerin sönümleme kuvveti yeniden ayarlandı.

Bu sayede, RAV4 GR SPORT hem yol hem de arazi koşullarında etkileyici bir performans sergiliyor. Ayrıca, akıllı dört tekerlekten çekiş (AWD-i) sistemi ile her türlü yol koşulunda üstün bir sürüş deneyimi sunuyor.

RAV4 GR SPORT'UN RENK SEÇENEKLERİ VE FİYATI

RAV4 GR SPORT, Türkiye'de Galaksi Beyazı, Egzotik Kırmızı, Gümüş Metalik Gri, Metalik Gri ve Safir Mavi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Aracın fiyatı ise donanım ve özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte, 3 milyon 928 bin TL'den başlıyor.