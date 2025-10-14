Toyota resmen duyurdu: Elektrikli Corolla gelecekte böyle görünecek

Toyota'nın bu ayın sonlarında Japonya Mobilite Fuarı'nda tanıtmayı planladığı fütüristik yeni konsepti, Corolla modelinin tamamen elektrikli bir geleceğe sahip olabileceğinin sinyallerini veriyor.

Üretime yakın görünen bu tasarım çalışması, yeni nesil Corolla sedanının bir ön izlemesi olabilir.

ELEKTRİKLİ OLDUĞUNA DAİR GÜÇLÜ İPUÇLARI

Konseptin en dikkat çekici yanı, elektrikli otomobillere özgü tasarım detayları.

Tamamen kapalı ön ızgara, tamponun alt kısmındaki küçük hava girişi ve sol ön çamurluktaki şarj portu, aracın tamamen elektrikli olduğunu güçlü bir şekilde ima ediyor.

Ayrıca, aracın kısa ön kısmı ve dingil mesafesinin büyük bir bölümünü kaplayan yolcu kabini gibi oranları da kaputun altında bir içten yanmalı motora ihtiyaç duymayan özel elektrikli araç platformlarına özgü.

KONSEPTTEN ÇOK ÜRETİME YAKIN BİR MODEL

Toyota bu aracı bir "konsept" olarak adlandırsa da, normal görünümlü yan aynalar, kapı kolları ve abartılı olmayan far tasarımı gibi birçok detay, onun aslında üretime yakın bir çalışma olduğunu gösteriyor.

Bu elektrikli Corolla, Toyota'nın küresel pazarlarda Tesla Model 3 ve Polestar 2'ye rakip olacak yeni kompakt elektrikli sedanı olabilir.

Tüm detayların, 29 Ekim'de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarı'nda açıklanması bekleniyor.