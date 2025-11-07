Toyota satışları beklentileri aştı: Talebe yetişemiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota, son altı ayda toplam 5.27 milyon araç satışı gerçekleştirerek bir önceki yıla göre yüzde 5 artış yakaladı.

Plug-in hibrit, tam elektrikli ve hidrojenli modeller, toplam satışların yüzde 47'sini oluşturarak şirketin düşük emisyonlu araç stratejisinin başarısını kanıtladı.

HİBRİT TALEBİ ÜRETİMİ AŞTI

Şirketin hibrit yatırımları meyvesini verirken, bu modeller tek başına 2.27 milyon adetlik satışa ulaştı.

Ancak Toyota yöneticileri, bu yüksek talebi karşılayacak kadar hızlı üretim yapamadıklarını ve taleplere yetişmekte zorlandıklarını açıkladı.

Özellikle Japonya ve Kuzey Amerika pazarlarında sıkıntı yaşanırken, bazı modellerin stoklarının tükendiği bildirildi.

TAM ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ZAYIF TABLO

Hibrit pazarındaki bu başarının aksine, tam elektrikli araçlar (BEV) tarafında tablo daha farklı görünüyor.

Markanın ABD'de eylül ayında sadece 61 adet tam elektrikli bZ satabilmesi, Toyota'nın bu alandaki zayıf konumunu ortaya koydu.

Yılın ilk dokuz ayında satılan toplam tam elektrikli model sayısı ise sadece 12 bin 264'te kaldı.