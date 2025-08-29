Toyota, Temmuz 2025’te satış ve üretimde rekor kırdı

Japon otomotiv devi Toyota, temmuz ayında hem küresel satışlarda hem de üretimde yeni bir rekora imza attığını duyurdu.

Şirketin bu başarısında, Kuzey Amerika'daki güçlü talep ve Çin pazarındaki hibrit ile elektrikli modellerin performansı belirleyici oldu.

TEMMUZ AYI İÇİN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SATIŞI

Toyota'nın dünya genelindeki satışları Temmuz 2025'te, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 899 bin 449 adede ulaştı.

Bu rakam, şirketin bir temmuz ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek satış seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM DE REKOR SEVİYEDE

Toyota'nın küresel araç üretimi de aynı dönemde yüzde 5,3'lük bir artış gösterdi.

Bu artışla şirket, hem üst üste ikinci ay üretimini artırmış oldu hem de temmuz ayı için yeni bir üretim rekoruna imza attı.