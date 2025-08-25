Toyota Türkiye'den pazar tahmini: 1.3 milyon adede doğru gidiyor

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye otomotiv pazarının 2025'in ilk 7 ayındaki performansını değerlendirdi.

Bozkurt, pazarın beklenenin üzerinde bir tempo yakaladığını ve yıl sonunda 1 milyon 300 bin adede ulaşabileceğini öngördü.

TOYOTA'DAN REKOR SATIŞ HEDEFİ

Toyota'nın kendi satışlarının geçen yıla göre yüzde 54 artış gösterdiğini belirten Bozkurt, bu yılı 85 bin adetlik bir rekor satışla kapatmayı hedeflediklerini açıkladı.

Özellikle ticari araç satışlarında yüzde 98'lik bir artış kaydettiklerini ve bu segmentin satışlarındaki payını artıracaklarını söyledi.

ÖTV DÜZENLEMESİNİN ETKİSİ

Bozkurt, son ÖTV düzenlemesinin ardından Türkiye'de üretilen modellerin yüzde 70'lik vergi baremi sayesinde avantaj sağladığını vurguladı.

CEO, bu durumun, 4x4 pick-up satışlarını azaltacağını, ancak Toyota'nın 4x2 Hilux modeliyle pazarda güçlü kalmasını sağlayacağını belirtti.

Toyota, satılan her araç için 10 fidan dikerek iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da bir ağaçlandırma kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Bu projeyle yıllık ortalama 1.4 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyorlar.