Toyota ve Honda, 111 binden fazla aracı geri çağırdı

Otomotiv devleri Toyota ve Honda, ABD'de güvenlik riski taşıyan farklı teknik arızalar nedeniyle toplamda 111 binden fazla aracı servislere geri çağırma kararı aldı.

Duyurular, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlandı.

TOYOTA'DAN 94 BİN ARAÇLIK GERİ ÇAĞIRMA

Toyota, 94 ise 320 aracını kapsayan geri çağırmanın gerekçesini, buz çözücü ve buğu giderici sistemin arızalanması olarak açıkladı.

Bu durumun belirli koşullarda sürücünün görüşünü azaltarak kaza riskini artırabileceği belirtildi.

HONDA'DA DİREKSİYON SORUNU TESPİT EDİLDİ

Amerikan Honda Motor ise 17 ise 334 aracı servise çağırdı.

Bu araçlardaki sorunun ise direksiyon desteği kaybı olduğu ve bunun direksiyonu kullanmak için daha fazla efor gerektirerek kaza riskini artırma ihtimali taşıdığı ifade edildi.