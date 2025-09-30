Toyota ve Isuzu, yeni nesil hidrojenli otobüs için birlikte çalışıyor

Japon üreticiler Toyota ve Isuzu, yeni nesil hidrojen yakıt hücreli otobüsler geliştirmek için bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Ortak geliştirilecek olan otobüsün, Mart 2027'ye kadar Japonya'daki Utsunomiya fabrikasında üretim hattından çıkması planlanıyor.

ISUZU PLATFORMU, TOYOTA YAKIT HÜCRESİ

Yapılan açıklamaya göre, yeni otobüs Isuzu ve Hino'nun 2024'te tanıttığı bataryalı elektrikli otobüs platformunu temel alacak. Bu platformun sunduğu düz taban tasarımı, hidrojenli versiyonda da korunacak.

Aracın güç ünitesi ise Toyota’nın geliştirdiği yakıt hücresi sistemiyle donatılacak. Yeni otobüste, 2026'da tanıtılması beklenen üçüncü nesil yakıt hücresi sisteminin yer alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

HEDEF SIFIR EMİSYONLU OTOBÜSLERİ YAYGINLAŞTIRMAK

İki şirket, ortak parçalar kullanarak ölçek ekonomisi oluşturmayı ve sıfır emisyonlu otobüs yelpazesini genişletmeyi amaçlıyor.

Toyota, bu adımla hidrojen yakıt hücresi teknolojisini farklı pazarlara taşımayı hedefliyor.

Ayrıca Japon hükümetinin de desteğiyle, çeşitli bölgelerde hidrojen (H2) ekosistemleri kurulması için yerel otoriteler ve şirketler de sürece dahil edilecek.