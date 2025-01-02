Toyota ve Lexus artık zirvede yok: İşte 2024 yılının en güvenilir otomobil markaları

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Consumer Reports'un 2024 marka güvenilirlik raporu yayınlandı. 2000-2025 yılları arasında satılan 300 binden fazla aracın incelendiği rapora göre, Subaru en güvenilir otomobil markası seçildi. Toyota ve Lexus ise ilk sıradaki yerlerini kaybetti.

GÜVENİLİRLİK NASIL DEĞERLENDİRİLDİ

Consumer Reports, güvenilirliği belirlemek için birçok kriteri değerlendirdi:

Sahip memnuniyeti

Güvenlik derecesi

Beklenen güvenilirlik

Yol testi sonuçları

Araç sorunları ve zayıf noktalar

SUBARU NEDEN ZİRVEDE

Subaru'nun güvenilirlik konusunda zirveye yerleşmesinin nedeni, araçlarında yeni teknoloji yerine kanıtlanmış ve güvenilir parçaları kullanması.

Consumer Reports otomobil veri analitiği programı başkanı Steven Elek, Subaru'nun parçalarının çoğunu birkaç model yılı boyunca değiştirmeden kullanmasının yeni sorunların ortaya çıkma olasılığını azalttığını belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA DURUM NE

Bu yılki raporda elektrikli araçlar da daha fazla yer aldı. Subaru'nun tek vasat modeli, Toyota ile ortaklaşa geliştirilen Solterra EV oldu. Diğer altı Subaru modeli, ortalamanın üstünde veya çok üstünde güvenilirlik derecesi aldı.

TOYOTA VE LEXUS'UN DÜŞÜŞÜ

Toyota Tacoma, Toyota Tundra ve Toyota bZ4X gibi modellerin ortalamanın altında performans göstermesi, Toyota ve Lexus'un güvenilirlik sıralamasında düşmesine neden oldu.

EN GÜVENİLMEZ MARKALAR

Jeep, GMC, Cadillac ve Rivian, en güvenilmez araçlara sahip markalar olarak belirlendi.

Ford Mustang, Chevrolet Trailblazer ve Ford Escape ise ortalamanın üstünde güvenilirlik puanları aldı.

SUBARU, GENEL SIRALAMADA DA ZİRVEDE

Subaru, güvenilirlik raporunun yanı sıra yıllık genel marka sıralamasında da zirveye yerleşti. BMW, Porsche ve Honda gibi markaları geride bırakan Subaru, güvenilirlik ve kalite konusunda liderliğini ortaya koydu.