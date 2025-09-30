Toyota'nın küresel satışları 8 ay üst üste arttı

Japon otomotiv devi Toyota Motor, Ağustos 2025 satış verilerini açıkladı.

Şirket, küresel araç satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 artırarak 844 bin 963 adede yükseltti ve istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Lexus markasının da dahil olduğu bu rakamlarla Toyota, küresel satışlarda üst üste sekizinci ayda da artış kaydetmiş oldu.

ABD'DE HİBRİT TALEBİ SATIŞLARI UÇURDU

Satışlardaki artışın lokomotifi, şirketin en büyük pazarı olan ABD oldu. ABD'de özellikle hibrit modellere yönelik güçlü ilgi sayesinde satışlar yüzde 13,6 oranında arttı.

Buna karşılık, Toyota'nın kendi iç pazarı olan Japonya'da satışlar yüzde 12,1 oranında düşüş gösterdi.

KÜRESEL ÜRETİM DE ARTIŞTA

Satışlardaki artışa paralel olarak Toyota’nın küresel araç üretimi de aynı ayda yüzde 4,9 artışla 744 bin 176 adede ulaştı. Bu, üretimde üst üste üçüncü ay artış anlamına geliyor.

Yurtdışı üretim yüzde 2,4 artışla 536 bin 186'ya çıkarken, Japonya'daki üretim yüzde 12 artışla 207 bin 990 araç olarak gerçekleşti.