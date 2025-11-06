Toyota'nın net kârı 2025 mali yılının ilk yarısında düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toyota'nın açıklamasına göre, nisan-eylül döneminde şirketin net kârı, önceki mali yıla oranla yüzde 7 düşerek 1.77 trilyon yene (11.5 milyar dolar) geriledi.

Bu dönemde satışlar yüzde 5.8 artışla 24.6 trilyon yene (160 milyar dolar) yükselirken, işletme kârı önceki yıla kıyasla yüzde 18.6 düşüşle 2 trilyon yene (13 milyar dolar) oldu.

2025 TAM MALİ YIL BEKLENTİSİ

Japon şirket, Mart 2026'da sona erecek 2025 tüm mali yılı kapsamlı net kâr ve satış gelirleri beklentisini de paylaştı.

Satışların 49 trilyon yene (318 milyar dolar) erişmesi beklenen tüm mali yılda, işletme karının 3.4 trilyon yene (22.1 milyar dolar) yükselmesi hedefleniyor.

Şirketin tüm mali yıl net kârının 2.93 trilyon yene (19 milyar dolar) yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca Toyota, tüm mali yıl küresel bazda araç satış hedefini 100 bin artırarak 11.3 milyona yükseltti.

"PAZAR KOŞULLARI OLDUKÇA ZORLU"

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin gümrük tarifeleri nedeniyle pazar koşullarının "oldukça zorlu" olduğunu bildirdi.

Kon, üretici firmanın gümrük vergisi maliyetini araç fiyatlarına yansıtamayacağını ve dikkatli bir fiyatlandırma yapmaları gerektiğini belirtti.