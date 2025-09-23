Türkiye, Citroen’in en iyi üçüncü pazarı oldu

Fransız üretici Citroen, Türkiye pazarında rekor bir başarıya imza attı. Marka Direktörü Bora Duran, ağustos ayı sonuçlarına göre Türkiye'nin, Citroen'in dünya genelindeki en güçlü üçüncü pazarı haline geldiğini duyurdu.

AĞUSTOS AYINDA DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Yılın ilk 8 aylık döneminde elde edilen bu üçüncülüğün yanı sıra, Türkiye ağustos ayı özelinde Fransa'nın ardından en fazla Citroen satışı yapılan ikinci ülke konumuna ulaştı.

Bu başarı, markanın dünya genelindeki satışlarının yüzde 9'unun Türkiye'de yapıldığı anlamına geliyor.

Markanın Türkiye’deki toplam satışları ilk 8 ayda 40 bin 395 adede ulaşarak yüzde 5 pazar payı elde etti.

BAŞARININ ARKASINDA ELEKTRİKLİ MODELLER VE C4 X VAR

Bu başarının arkasında markanın yeni teknolojilere yaptığı yatırım yatıyor. Türkiye'deki toplam Citroen binek araç satışlarının yüzde 21,6'sını elektrikli otomobiller oluştururken, bu oranda e-C3 ve e-C3 Aircross modellerinin payı büyük.

Binek araç satışlarının yüzde 53'ünü ise tek başına C4 X modeli karşılıyor. Türkiye'de satılan toplam Citroen araçlarının yüzde 35'ini ise hafif ticari modeller oluşturuyor.