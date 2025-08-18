Türkiye, elektrikli araç satışlarında Avrupa'da 4. sırada

Türkiye, elektrikli araç satışları konusunda hem pazar payı hem de adet bazında yakaladığı ciddi ivmeyle Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri haline geldi.

2025'in ilk yedi ayında elde edilen veriler, Türkiye'nin bu alanda Avrupa'da dördüncü sıraya yerleştiğini gösteriyor.

YEDİ AYDA 102 BİN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

2025 Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de tam 102 bin 160 adet elektrikli otomobil satıldı.

Bu rakamla birlikte elektrikli araçların toplam otomobil pazarındaki payı yüzde 17,9'a yükseldi.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ VE YIL SONU BEKLENTİSİ

Sektör temsilcileri, geçtiğimiz ay yapılan ÖTV artışının pazarda geçici bir yavaşlamaya neden olabileceğini, ancak genel yükseliş trendini durdurmayacağını belirtiyor.

Mevcut gidişatla, elektrikli araç satışları pazarının yılı 180 bin adetle, pazar payının ise yüzde 20'nin üzerinde kapatması öngörülüyor.

BÜYÜMENİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Bu güçlü yükselişte artan akaryakıt fiyatları, pazara sunulan yeni model çeşitliliği ve hızla gelişen şarj altyapısı önemli rol oynuyor.

EPDK verilerine göre şarj soketi sayısı son yıllarda yaklaşık 10 kat artarak 31 bini aştı.