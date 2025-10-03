Türkiye otomotiv pazarı eylülde yüzde 25 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının Eylül ayına ilişkin satış verilerini açıkladı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede ulaştı.

PAZAR 10 YILLIK ORTALAMANIN ÇOK ÜZERİNDE

Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,66'lık artışla 22 bin 028 adet olarak kaydedildi.

Bu satışlar, son 10 yıllık eylül ayı ortalamasının yüzde 66,5 üzerinde bir performans anlamına geliyor.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde ise toplam otomotiv pazarı yüzde 9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti.

TERCİH DEĞİŞMEDİ: SUV VE BENZİNLİ

Tüketici tercihleri incelendiğinde, pazardaki belirgin eğilimin SUV'lara yönelik olduğu görülüyor.

Yılın ilk dokuz ayında satılan otomobillerin yüzde 62,7'sini SUV modeller oluşturdu.

Motor tiplerine göre ise benzinli otomobiller yüzde 46,6'lık payla liderliğini korudu. Hibrit otomobiller yüzde 26,7 ile ikinci sırada yer alırken, elektrikli otomobil satışları ise yüzde 18'lik paya ulaştı.