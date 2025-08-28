Türkiye'de 2. el oto pazarında zirvedeki markalar belli oldu

Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, 2025 Ocak–Temmuz dönemine ilişkin Türkiye pazarındaki satış verilerini açıkladı.

Rakamlar, pazarın en çok C segmenti etrafında şekillendiğini ve 2,9 milyondan fazla aracın el değiştirdiğini ortaya koydu.

LİDER C SEGMENTİ, EN ÇOK SATANLAR RENAULT VE FİAT

Yılın ilk 7 ayında yapılan satışların yüzde 50,8'ini C segmenti oluşturarak zirvedeki yerini korudu.

Marka bazında ise Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat en çok satış yapan markalar olarak öne çıktı.

SEGMENTLERİN LİDER MODELLERİ

C segmentinin en çok tercih edilen modelleri Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla oldu.

B segmentinde Renault Clio, D segmentinde ise Volkswagen Passat liderliği bırakmadı.

SUV SEGMENTİNDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

SUV segmentinde de satışların artmaya devam ettiği görüldü. Bu kategorinin en çok satan modeli Nissan Qashqai olurken, onu Dacia Duster ve Volkswagen Tiguan izledi.