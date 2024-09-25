Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı artmaya devam ediyor Elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı ağustosta önceki aya göre yüzde 6,7 artarak 22 bin 485 olarak kayıtlara geçti.

AA & Ensonhaber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınan bilgilere göre, Türkiye'deki şarj istasyonu ağı büyümeye devam ediyor.

Geçen yıl nisanda 4 firmanın faaliyet gösterdiği elektrikli şarj hizmeti piyasasında bugün itibarıyla 150'den fazla şirket faaliyet gösteriyor.

Bu süreçte araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start up'lara geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya girdi.

ŞARJ İSTASYONU SAYISI ARTIYOR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü ağustosta bir önceki aya göre yüzde 6,4 artışla 1390 megavat oldu.

Ağustosta toplam soket sayısı önceki aya göre yüzde 6,7 artışla 22 bin 485'e çıktı. Bu rakam, temmuzda 21 bin 70, geçen yılın ağustos ayında ise 8 bin 337 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 13 bin 456'dan 14 bin 226'ya, DC şarj noktası sayısı ise 7 bin 614'ten 8 bin 259'a yükseldi.

Öte yandan, temmuzda 132 bin 600 olan elektrikli araç sayısı ağustosta yüzde 4,4 artışla 138 bin 429'a ulaştı.

Türkiye'de yaklaşık her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşerken, araç başına düşen şarj noktası açısından Türkiye, AB ülkeleri genelinde ilk sıralarda yer alıyor.