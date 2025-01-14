Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin son 1 yıllık fiyat değişimi

Haber Merkezi

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te, önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.

Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.

ARALIK SATIŞLARINDA REKOR

Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu.

Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 büyüyerek 35 bin 438'e ulaştı.

2024'TE EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Geçen yıl ülkemizde en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan olurken, onu Renault Clio ve Megane modelleri izledi:

Fiat Egea Sedan - 58.983

Renault Clio - 50.891

Renault Megane - 40.077

Toyota Corolla - 31.610

Togg T10X - 30.093

Fiat Egea Cross - 25.958

Chery Tiggo 8 Pro - 22.875

Hyundai i20 - 21.645

Chery Tiggo 7 Pro - 21.272

Nissan Qashqai - 19.132

FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ

Geçen yıl en çok satılan 10 otomobilin Ocak 2024 ve Ocak 2025 fiyatları şöyle:

FIAT EGEA SEDAN

Ocak 2024 fiyatı: 834 bin 900 TL

Ocak 2025 fiyatı: 944 bin 900 TL

RENAULT CLIO

Ocak 2024 fiyatı: 857 bin TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 078 bin TL

RENAULT MEGANE

Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 051 bin 900 TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 599 bin 900 TL

TOYOTA COROLLA

Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 039 bin TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 463 bin TL

TOGG T1OX

Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 432 bin 600 TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 432 bin 600 TL

FIAT EGEA CROSS

Ocak 2024 fiyatı: 917 bin 900 TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 059 bin 900 TL

CHERY TIGGO 8 PRO

Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 493 bin TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 955 bin TL

HYUNDAI i20

Ocak 2024 fiyatı: 799 bin TL

Ocak 2025 fiyatı: 984 bin TL

CHERY TIGGO 7 PRO

Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 198 bin 100 TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 700 bin TL

NISSAN QASHQAI

Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 633 bin 100 TL

Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 999 bin TL