Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin son 1 yıllık fiyat değişimi

Türkiye'de sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları 2024'te, önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adede ulaşırken, bu alanda tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı.
Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.
ARALIK SATIŞLARINDA REKOR
Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu.
Geçen ay otomobil satışları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artarak 134 bin 811 olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,9 büyüyerek 35 bin 438'e ulaştı.
2024'TE EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Geçen yıl ülkemizde en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan olurken, onu Renault Clio ve Megane modelleri izledi:
Fiat Egea Sedan - 58.983
Renault Clio - 50.891
Renault Megane - 40.077
Toyota Corolla - 31.610
Togg T10X - 30.093
Fiat Egea Cross - 25.958
Chery Tiggo 8 Pro - 22.875
Hyundai i20 - 21.645
Chery Tiggo 7 Pro - 21.272
Nissan Qashqai - 19.132
FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ
Geçen yıl en çok satılan 10 otomobilin Ocak 2024 ve Ocak 2025 fiyatları şöyle:
FIAT EGEA SEDAN
Ocak 2024 fiyatı: 834 bin 900 TL
Ocak 2025 fiyatı: 944 bin 900 TL
RENAULT CLIO
Ocak 2024 fiyatı: 857 bin TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 078 bin TL
RENAULT MEGANE
Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 051 bin 900 TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 599 bin 900 TL
TOYOTA COROLLA
Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 039 bin TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 463 bin TL
TOGG T1OX
Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 432 bin 600 TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 432 bin 600 TL
FIAT EGEA CROSS
Ocak 2024 fiyatı: 917 bin 900 TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 059 bin 900 TL
CHERY TIGGO 8 PRO
Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 493 bin TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 955 bin TL
HYUNDAI i20
Ocak 2024 fiyatı: 799 bin TL
Ocak 2025 fiyatı: 984 bin TL
CHERY TIGGO 7 PRO
Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 198 bin 100 TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 700 bin TL
NISSAN QASHQAI
Ocak 2024 fiyatı: 1 milyon 633 bin 100 TL
Ocak 2025 fiyatı: 1 milyon 999 bin TL
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