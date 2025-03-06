Türkiye'de en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.

Otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet oldu.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIYOR

Açıklanan verilere göre, lüks otomobil satışları şubatta yüzde 15 artarken, 2025 genelinde ise yüzde 17'lik bir artış yakaladı.

Şubat ayında en çok satış yapan 10 lüks otomobil markası ise şu şekilde:

BMW - 2.374

Mercedes-Benz - 2.152

Audi - 1.745

MINI - 1.005

Volvo - 730

JAECOO - 503

Cupra - 436

Jeep - 186

Land Rover - 171

DS - 142

ŞUBATTA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS OTOMOBİL

BMW X1 - 1.030

MINI Countryman - 980

Mercedes-Benz C Serisi - 577

JAECOO - 7 503

Volvo XC90 - 465

BMW 5 Serisi - 439

BMW 3 Serisi - 390

Audi A3 Sedan - 346

Mercedes-Benz E Serisi - 305

Auid A6 - 280

Öte yandan, geçtiğimiz ay Alfa Romeo 2

TOPLAM SATIŞLAR İSE ŞU ŞEKİLDE: