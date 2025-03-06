Türkiye'de en çok satılan lüks otomobil modelleri belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu.
Otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 azalarak 76 bin 21 adet oldu.
LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI ARTIYOR
Açıklanan verilere göre, lüks otomobil satışları şubatta yüzde 15 artarken, 2025 genelinde ise yüzde 17'lik bir artış yakaladı.
Şubat ayında en çok satış yapan 10 lüks otomobil markası ise şu şekilde:
BMW - 2.374
Mercedes-Benz - 2.152
Audi - 1.745
MINI - 1.005
Volvo - 730
JAECOO - 503
Cupra - 436
Jeep - 186
Land Rover - 171
DS - 142
ŞUBATTA EN ÇOK SATAN 10 LÜKS OTOMOBİL
BMW X1 - 1.030
MINI Countryman - 980
Mercedes-Benz C Serisi - 577
JAECOO - 7 503
Volvo XC90 - 465
BMW 5 Serisi - 439
BMW 3 Serisi - 390
Audi A3 Sedan - 346
Mercedes-Benz E Serisi - 305
Auid A6 - 280
Öte yandan, geçtiğimiz ay Alfa Romeo 2
TOPLAM SATIŞLAR İSE ŞU ŞEKİLDE:
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