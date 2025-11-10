Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu

- Türkiye'de en ucuz elektrikli otomobil 1 milyon 375 bin TL fiyatla Citroen e-C3 oldu.
- Citroen e-C3'ü, 1 milyon 399 bin 900 TL ile Fiat Grande Panda ve 1 milyon 580 bin TL ile Opel Frontera takip ediyor.
- Elektrikli otomobiller, benzinli araçlara kıyasla daha avantajlı hale geldi.
Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüm büyük bir hızla devam ederken, vatandaşlar da elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyor.
Bu durum, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil fiyatlarını merak konusu haline getirdi.
TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER
Kasım 2025 güncel fiyat listelerine göre, ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobil 1 milyon 375 bin TL ile Citroen e-C3 oldu.
Listede onu 1 milyon 399 bin 900 TL ile Fiat Grande Panda ve 1 milyon 580 bin TL ile Opel Frontera takip ediyor.
Diğer uygun fiyatlı modeller arasında 1 milyon 604 bin TL ile Citroen e-C3 Aircross ve 1 milyon 610 bin TL ile BYD DOLPHIN bulunuyor.
Hyundai INSTER 1 milyon 620 bin TL'den satışa sunulurken, Opel Corsa-e 1 milyon 849 bin TL fiyat etiketine sahip.
EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER - KASIM 2025
Citroen e-C3 - 1 milyon 375 bin TL
Fiat Grande Panda - 1 milyon 399 bin 900 TL
Opel Frontera - 1 milyon 580 bin TL
Citroen e-C3 Aircross - 1 milyon 604 bin TL
BYD Dolphin- 1 milyon 610 bin TL
Hyundai INSTER - 1 milyon 620 bin TL
Opel Corsa-e - 1 milyon 849 bin TL
Renault R5 E-Tech - 1 milyon 858 bin TL
Togg T10X - 1 milyon 862 bin TL
Togg T10F - 1 milyon 878 bin TL