Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüm büyük bir hızla devam ederken, vatandaşlar da elektrikli otomobillere büyük ilgi gösteriyor.

Bu durum, Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil fiyatlarını merak konusu haline getirdi.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER

Kasım 2025 güncel fiyat listelerine göre, ülkemizdeki en ucuz elektrikli otomobil 1 milyon 375 bin TL ile Citroen e-C3 oldu.

Listede onu 1 milyon 399 bin 900 TL ile Fiat Grande Panda ve 1 milyon 580 bin TL ile Opel Frontera takip ediyor.

Diğer uygun fiyatlı modeller arasında 1 milyon 604 bin TL ile Citroen e-C3 Aircross ve 1 milyon 610 bin TL ile BYD DOLPHIN bulunuyor.

Hyundai INSTER 1 milyon 620 bin TL'den satışa sunulurken, Opel Corsa-e 1 milyon 849 bin TL fiyat etiketine sahip.

EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER - KASIM 2025

Citroen e-C3 - 1 milyon 375 bin TL

Fiat Grande Panda - 1 milyon 399 bin 900 TL

Opel Frontera - 1 milyon 580 bin TL

Citroen e-C3 Aircross - 1 milyon 604 bin TL

BYD Dolphin- 1 milyon 610 bin TL

Hyundai INSTER - 1 milyon 620 bin TL

Opel Corsa-e - 1 milyon 849 bin TL

Renault R5 E-Tech - 1 milyon 858 bin TL

Togg T10X - 1 milyon 862 bin TL

Togg T10F - 1 milyon 878 bin TL