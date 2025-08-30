Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller

Türkiye'de otomobil tercihlerinde otomatik vitesli araçların popülaritesi giderek artıyor ve satış rakamları da manuel vitesli araçları geride bırakmış durumda.

Özellikle şehir içi yoğun trafikte büyük bir konfor sunan otomatik vitesli araçlar, sürüş dinamiklerini artıran modern teknolojilerle sürücülerin işini oldukça kolaylaştırıyor.

Geçmişte otomatik viteslerde yaşanan sorunların büyük ölçüde giderilmesi ve yeni nesil şanzımanların sorunsuz kullanımlarıyla dikkat çekmesi de bu tercihte önemli bir etken.

Sürekli debriyaja basma zorunluluğunu ortadan kaldırarak sol ayağı dinlendiren ve tek ayakla aracı kontrol etme imkanı sunan bu teknoloji, sürücü yorgunluğunu da azaltıyor.

Biz de Ağustos 2025 itibarıyla markaların resmi listelerinden derlediğimiz başlangıç fiyatlarına göre, Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobillerini sizler için bir araya getirdik.

ZİRVEDE HYUNDAI İ10 VAR

Ağustos ayı listelerine göre, Türkiye'de satın alınabilecek en ucuz otomatik vitesli sıfır otomobil Hyundai'nin A segmentindeki temsilcisi i10 oldu.

i10 modelinin Jump donanımlı versiyonu, 1 milyon 175 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla listenin zirvesinde yer alıyor.

Kompakt boyutları ve şehir içi manevra kabiliyeti ile bilinen i10, bu fiyatıyla otomatik vites arayanlar için en bütçe dostu seçenek olarak öne çıkıyor.

İLK ÜÇÜ TAMAMLAYAN MODELLER

Lideri, en yakın rakibi olan Kia Picanto takip ediyor. Picanto'nun Feel donanımlı otomatik versiyonu 1 milyon 200 bin TL'lik fiyat etiketine sahip.

Listenin üçüncü sırasında ise Dacia'nın popüler crossover modeli Sandero Stepway yer alıyor. Expression donanımlı bu modelin otomatik vitesli versiyonunun fiyatı ise 1 milyon 310 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

1.5 MİLYON TL ALTINDAKİ DİĞER SEÇENEKLER

Bütçesini biraz daha artırabilenler için 1.5 milyon TL altında başka cazip seçenekler de bulunuyor.

Hyundai i20'nin Jump donanımlı otomatik versiyonu 1 milyon 332 bin 900 TL'ye satılırken, Türkiye'nin en popüler modellerinden Renault Clio'nun Evolution paketi 1 milyon 447 bin TL'lik bir fiyata sahip.

EN UCUZ 10 OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİL

Hyundai - i10 Jump → 1 milyon 175 bin TL

Kia - Picanto Feel → 1 milyon 200 bin TL

Dacia - Sandero Stepway Expression → 1 milyon 310 bin TL

Hyundai - i20 Jump → 1 milyon 332 bin 900 TL

Renault - Clio Evolution → 1 milyon 447 bin TL

Suzuki - Swift Hibrit Life → 1 milyon 470 bin TL

Hyundai - Bayon Jump → 1 milyon 515 bin TL

Opel - Corsa Edition → 1 milyon 517 bin TL

Hyundai - Inster Advance → 1 milyon 545 bin TL

YENİ NESİL OTOMATİK VİTESLER DAHA DAYANIKLI

Eski model yıllarına ait otomatik vitesli araçlarda zaman zaman karşılaşılan arızalar, hem usta bulma hem de parça temini konusunda sorunlara yol açabiliyordu.

Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde yeni nesil otomatik vitesli araçlar, doğru ve bilinçli kullanımla birlikte yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz bir şekilde hizmet verebiliyor. Doğru kullanım ve düzenli bakım, şanzıman ömrünü önemli ölçüde uzatıyor.

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Otomatik vitesli araçların uzun ömürlü olması için bazı kullanım alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor.

Ani hızlanmalardan ve sert gaz tepkilerinden kaçınmak, vites konumunu (P, R, N, D) çok hızlı değiştirmemek, aracı P (Park) konumuna aldıktan sonra freni bırakıp tüm yükü şanzımana bindirmemek (önce el frenini çekmek) önemlidir.

Ayrıca, aracı sürekli yüksek devirlerde kullanmaktan dolayı oluşabilecek balata ve yağ ısınması ile şanzıman yağını hiç değiştirmeden yıllarca kullanmak gibi durumlar, otomatik vites şanzımanların ömrünü kısaltan başlıca olumsuzluklar arasında yer alıyor.