Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 137 bini aştı Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 137 bin 9'a ulaştı. Şarj istasyonlarının artışı, elektrikli araçlara olan ilgiyi artırdı.

Haber Merkezi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınan bilgilere göre, Türkiye'deki şarj istasyonu ağı büyümeye devam ediyor.

Geçen yıl nisanda 4 firmanın faaliyet gösterdiği elektrikli şarj hizmeti piyasasında, bugün itibarıyla 150'den fazla şirket faaliyet gösteriyor.

Türkiye'de yaklaşık her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşerken, araç başına düşen şarj noktası açısından Türkiye, AB ülkeleri genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 230,99 artış göstererek 137 bin 9 oldu.

Aynı dönemde benzin ve elektrik yakıtlı hibrit otomobillerde ise önceki yıla oranla yüzde 67,61 artış gerçekleşti.

Geçen yıl ağustosta trafikte 188 bin 969 hibrit otomobil bulunurken bu sayı 316 bin 742'ye yükseldi.