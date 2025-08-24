Türkiye'de üretilecek: Hyundai Ioniq 3 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Hyundai, yakında Türkiye'deki İzmit tesisinde üretmeye başlayacağı yeni elektrikli modeli Ioniq 3 ile sadece donanım değil, yazılım alanında da iddialı bir yenilik sunuyor.

Araç, markanın yeni nesil yazılım altyapısı olan "Pleos" işletim sistemiyle birlikte gelecek.

YAZILIM ODAKLI YENİ ARAÇ DENEYİMİ

Pleos, araçları "yazılım odaklı araçlar" (SDV) haline getirerek, kullanıcılara uzaktan güncelleme alma ve araca yeni özellikler ekleme imkanı sunuyor.

Hyundai Ioniq 3 ayrıca Apple CarPlay Ultra ve kişiselleştirilebilir temalar gibi gelişmiş dijital özelliklere de sahip olacak.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM, AVRUPA'YA İHRACAT

Hyundai, bu yeni elektrikli otomobili İzmit fabrikasında üreterek Avrupa'ya ihraç etmeyi planlıyor ve bu stratejiyle lojistik maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.

Bu hamle, Türkiye'yi Avrupa'daki elektrikli mobilite pazarının kilit bir parçası haline getirme amacını taşıyor.

Eylül ayında Münih'teki IAA Mobility fuarında tanıtılması beklenen Hyundai Ioniq 3, 587 km'ye kadar menzil sunacak ve Tesla gibi rakiplerle rekabet edecek.

Hyundai, bu modelle birlikte tüm motor seçeneklerinde pazar payını artırmayı hedefliyor.