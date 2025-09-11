Türkiye'de üretilecek yeni Hyundai Ioniq 3 konsepti tanıtıldı

Hyundai, Münih Otomobil Fuarı’nda Avrupa pazarını hedefleyen yeni elektrikli hatchback konsepti Ioniq 3’ü sergiledi.

Marka için en önemli duyuru ise bu yeni modelin üretim yerinin Türkiye olacağı ve 2026 yılında seri üretime başlayacağı oldu.

TASARIM VE BOYUTLAR

Konsept, Hyundai’ın “Art of Steel” adını verdiği yeni tasarım dilini taşıyor. Gövdede yumuşak hatlar keskin çizgilerle birleşirken, piksel tarzı farlar ve coupe benzeri form dikkat çekiyor.

4.287 mm uzunluğa sahip olan model, ölçüleriyle Volkswagen Golf ve MG 4’e yakın bir konumda yer alıyor. Ancak 1.940 mm'lik genişliğiyle rakiplerinden daha geniş bir yapı sunuyor.

İÇ MEKAN VE GELECEK PLANLARI

İç mekânda sarı ve mor renklerin hakim olduğu minimalist ve henüz üretime hazır görünümden uzak bir tasarım kullanıldı.

Kabinde geri dönüştürülmüş tekstiller ve kişiselleştirilebilir paneller gibi malzemeler öne çıkıyor.

Seri üretime geçtiğinde i30 hatchback’in yerini dolaylı olarak alacak olan Ioniq 3, Hyundai'nin Avrupa'daki elektrikli araç planlarında önemli bir rol oynayacak.