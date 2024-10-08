Türkiye'de üretilen E-Transit Custom Avrupa yollarına çıkıyor Ford Otosan tarafından Yeniköy Fabrikası'nda üretilen en yeni elektrikli ticari modeli E-Transit Custom, Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Haber Merkezi

Ford Otosan'ın 2012 yılından bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa’nın en çok satan van’ı olan, 2013 ve 2020'de Yılın Uluslararası Van’ı seçilen Transit Custom, elektrikli versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulmuştu.

Daha yenilikçi özellikleri ve akıllı teknolojileriyle daha yüksek verim ve performans sağlayan E-Transit Custom, artık Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Ford Otosan’ın Yeniköy fabrikasında seri üretimine geçtiği E-Transit Custom, Avrupa yollarına çıkmaya başladı.

Ford’un Avrupa’ya yönelik tam elektrikli ikinci ticari modeli olan ve bir tonluk ticari araç segmentinde rekabet edecek E-Transit Custom, Ford’un elektrikli dönüşümünde stratejik önem taşıyor.

Aynı zamanda, Yeniköy Fabrikası da Ford Otosan’ın Avrupa'daki ticari araç operasyonlarını genişletmesine ve Türkiye’deki ihracatını artırmasına katkı sağlıyor.

KAPASİTE ARTIYOR

Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikaları, yıllardır Avrupa'nın ve Türkiye'nin en çok satan ticari aracı olan Transit ailesinin Avrupa'daki tek üretim merkezi konumunda.

405 bin araca ulaşan yıllık üretim kapasitesiyle dikkat çeken Yeniköy fabrikasında üretilen araçların yüzde 91’i ihraç ediliyor. Ford Otosan, üretim hacmini 2025 itibarıyla 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Elektrikli güç aktarma organı sayesinde 337 kilometreye kadar menzil sunan E-Transit Custom, hem 100 kW hem de 160 kW motor seçenekleriyle müşterilerine farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyor.