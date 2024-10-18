Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon ekim ayı fiyat listesi

Haber Merkezi

Hyundai Assan, Kocaeli'deki tesislerinde üretim kapasitesini genişleterek araç model sayısını üçe çıkarmıştı.

B-SUV segmentindeki yeni modeli Hyundai Bayon'un üretimi ise 2021 yılında başladı.

Yeni Hyundai Bayon, altyapı olarak i20 ile aynı platformu paylaşıyor ve tasarım çizgilerini de büyük ölçüde i20'den alıyor.

HYUNDAI BAYON FİYAT LİSTESİ

Hyundai Bayon modelinin ekim ayı için açıklanan güncel fiyat listesi şu şekilde:



1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel - 1.099.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT - 1.229.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT - 1.299.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT - 1.399.000 TL

HYUNDAI BAYON ÖZELLİKLERİ

Yenilenen Bayon'da iki farklı benzinli motor seçeneği var. 79 beygir gücündeki 1.2 MPI benzinli atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzımanla gelirken, sadece Jump donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

Daha fazla verimlilik ve konfor isteyenler ise benzinli 1.0 T-GDI turbo beslemeli motoru tercih edebiliyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik turbo motorun maksimum gücü ise 100 beygir olarak açıklandı.

Ortalama olarak 100 kilometrede 5.8 litre yakıt tüketen 1.0 litre turbo ünitenin torku ise 1.500 devirden itibaren 172 Nm olarak veriliyor.