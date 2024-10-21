Türkiye'de üretilen Renault Duster ekim ayı fiyat listesi

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400 milyon euroluk dev yatırımla geliştirilen ilk yerli Duster, geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulmuştu.

Oyak Renault’nun Bursa fabrikalarında üretilmeye başlayan yeni Renault Duster, E-Tech Full Hybrid, 4X4 ve Eco-G seçeneklerine sahip.

Otomobilde benzinli hibrit, benzinli mild hibrit ve LPG güç üniteleri bulunuyor.

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Türkiye'de üretilen ilk Duster, Renault logosu ve iddiasıyla önce Türkiye'de satışa çıktı. Otomobilin resmi fiyat listesi ise şöyle:

Evolution Eco-G 100 hp - 1.345.000 TL

Evolution E-Tech full hybrid 145hp - 1.650.000 TL

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.700.000 TL

Techno E-Tech full hybrid 145hp - 1.700.000 TL

Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.751.900 TL

RENAULT DUSTER ÖZELLİKLERİ

Yeni Renault Duster, ultra verimli E-Tech tam hibrit motor sistemi de dahil üç farklı motor seçeneğine sahip.

145 hp güç üreten gelişmiş tam hibrit motor seçeneğiyle ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi ve 114 gr/km CO2 emisyonuna sahip olan model, içten yanmalı bir araca göre yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Şehir içi kullanımda yolculuk süresinin yüzde 80’ine kadar elektrik modunda çalışabilmesinin yanı sıra, yine elektrik modunda ilk kalkış hareketini yapabiliyor.