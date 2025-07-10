Türkiye'deki elektrikli araç sürücüleri 40 yaşın altında

Türkiye'de 200 bini aşan elektrikli araç parkının hızla büyümesiyle birlikte, kullanıcıların eğilimleri de şekillenmeye başladı.

Avusturyalı Wallbox üreticisi go-e tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'deki elektrikli araç sahiplerinin profilini ve şarj alışkanlıklarını ortaya koydu.

SÜRÜCÜ PROFİLİ: GENÇ VE EĞİTİMLİ

Araştırmaya göre, Türkiye'deki elektrikli araç kullanıcılarının çoğunluğu 40 yaşın altında bulunuyor.

Ayrıca bu sürücü kitlesinin ortalamanın üzerinde bir eğitim seviyesine sahip olduğu da dikkat çekiyor.

ŞARJ ALIŞKANLIKLARI: EVDE ŞARJ YÜKSELİŞTE

Sürücülerin yüzde 70'i araçlarını düzenli olarak halka açık şarj noktalarında şarj etse de, yaklaşık yüzde 40'ı evde şarj ediyor ve bu eğilim giderek artıyor.

Evde şarj edenlerin yüzde 57'si sabit bir duvar kutusu (wallbox) kullanırken, dörtte birine yakını ise hala standart ev prizini kullanıyor.