Türkiye'deki Tesla Supercharger ücretleri iki haftada 2 kez zamlandı

Tesla, 25 Temmuz'da yaptığı zammın ardından Türkiye'deki Supercharger şarj ağı ücretlerine kısa bir süre sonra bir zam daha yaptı.

Bu artışla birlikte, iki hafta içinde ücretlere yüzde 20'ye varan oranda zam gelmiş oldu.

İŞTE YENİ ZAMLI FİYATLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte, Tesla sahipleri için kWh ücreti 7,80 TL'den 8,50 TL'ye çıktı.

Diğer marka elektrikli araç sahipleri için ise ücret 9,70 TL'den 10,60 TL'ye yükseltildi.

AMAÇ YOĞUNLUĞU AZALTMAK

Daha önce uygun fiyatları nedeniyle tüm elektrikli araç sahipleri arasında popüler olan ve bu yüzden yoğunluk yaşanan Tesla Supercharger istasyonlarında, bu son zamla birlikte diğer marka araçlar için ücretler rakip firmaların seviyesine yaklaştı.

Bu durumun, istasyonlardaki yoğunluğu azaltması bekleniyor.