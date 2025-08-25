Ülkelerin en çok kullandığı otomobil markaları belli oldu! İşte Türkiye’nin tercihi…

Sosyal medyanın otomobil ansiklopedisi olarak bilinen Autopedya tarafından dikkat çeken bir çalışmaya imza atıldı.

Yapılan araştırmayla birlikte otomotiv pazarında yılın ilk yarısında satışlar yükselişe geçerken, ülkelerin en çok tercih ettiği otomobiller belirlendi.

Paylaşılan verilere göre, Avrupa genelinde sürücüler tercihlerini daha çok kompakt ve ekonomik araçlardan yana kullandı.

Satış trendleri bu çerçevede şekillenirken ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markaları da şaşırttı. Bakın Türkiye otomobil tercihini hangi markadan yana kullandı.

ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER

Autopedya’nın derlediği bilgilere göre ülkelerin en çok tercih ettiği otomobiller şu şekilde sıralandı:

Almanya → VW Golf

Avusturya → VW Golf

Belçika → BMW X1

Bulgaristan → Skoda Octavia

Danimarka → Tesla Model Y

İspanya → Dacia Sandero

Fransa → Renault Clio

İngiltere → Ford Puma

Hırvatistan → Skoda Octavia

Hollanda → Tesla Model Y

İsveç → Tesla Model Y

İsviçre → Tesla Model Y

İtalya → VW Golf

Norveç → Tesla Model Y

Polonya → Toyota Corolla

Portekiz → Dacia Sandero

Türkiye → Fiat Egea

Yunanistan → Toyota Yaris