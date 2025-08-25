Ülkelerin en çok kullandığı otomobil markaları belli oldu! İşte Türkiye’nin tercihi…

Sosyal medyanın otomobil ansiklopedisi olarak bilinen Autopedya tarafından dikkat çeken bir çalışmaya imza atıldı.
Yapılan araştırmayla birlikte otomotiv pazarında yılın ilk yarısında satışlar yükselişe geçerken, ülkelerin en çok tercih ettiği otomobiller belirlendi.
Paylaşılan verilere göre, Avrupa genelinde sürücüler tercihlerini daha çok kompakt ve ekonomik araçlardan yana kullandı.
Satış trendleri bu çerçevede şekillenirken ülkelerin en çok tercih ettiği otomobil markaları da şaşırttı. Bakın Türkiye otomobil tercihini hangi markadan yana kullandı.
ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLER
Autopedya’nın derlediği bilgilere göre ülkelerin en çok tercih ettiği otomobiller şu şekilde sıralandı:
Almanya → VW Golf
Avusturya → VW Golf
Belçika → BMW X1
Bulgaristan → Skoda Octavia
Danimarka → Tesla Model Y
İspanya → Dacia Sandero
Fransa → Renault Clio
İngiltere → Ford Puma
Hırvatistan → Skoda Octavia
Hollanda → Tesla Model Y
İsveç → Tesla Model Y
İsviçre → Tesla Model Y
İtalya → VW Golf
Norveç → Tesla Model Y
Polonya → Toyota Corolla
Portekiz → Dacia Sandero
Türkiye → Fiat Egea
Yunanistan → Toyota Yaris