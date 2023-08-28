Unutulan konsept otomobiller: Chevrolet Aerovette Üretilen konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1969 yılında tanıtılan Chevrolet Aerovette modeli.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin dördüncü bölümümde, Chevrolet Aerovette modeline yakından bakacağız.

Bölüm 4: Chevrolet Aerovette

Chevrolet Aerovette, Chevrolet tarafından üretilen ve 1960'ların sonlarında Experimental Project 882 (XP-882) olarak hayata başlayan bir konsept otomobild .

V8 motorunun enine montajını kullanan orta motor konfigürasyonuna sahip olan araç, ilk olarak 1969 yılında iki adet prototip şeklinde üretildi.

Ancak Chevrolet'in genel müdürü John DeLorean , bunun pratik ve maliyetli olduğuna inanarak programı iptal etti.

Aerovette'in üretime geçemediğini söylemeye gerek yok ve bugün arabadan geriye kalan sadece birkaç prototip ve bir avuç hikayeden ibaret.

Projenin iptal edilmesinden sadece birkaç yıl sonra geliştirme çalışmaları yeniden başladı ve "XP-882 ve "XP-895" olarak iki yeni araç üzerinde çalışıldı.

Şaşırtıcı bir şekilde, küçük bloklu V8'in yerini, Chevrolet Vega için geliştirilen bir çift prototip iki rotorlu motorun birleştirilmesiyle oluşturulan dört rotorlu bir Wankel motor aldı.

420 beygir gücündeki dört rotorlu Wankel, Vega'nın iki rotorlu ünitesiyle aynı yolu izledi. Söz konusu motor, yakıt fiyatları yükselmeye başladıkça kullanımdan kaldırıldı, ancak onun yerine 6,6 litrelik V8 kullanıldı ve üretime yeşil ışık yakıldı.

Sonuçta, nispeten yüksek üretim maliyeti ve performanstaki küçük geliştirme, XP-895'in montaj hattına ulaşmasından önce bir kez daha programın iptal edilmesine yol açtı.

O zamandan bu yana geçen 54 yıl içinde, birkaç ortadan motorlu Corvette konsepti daha geldi ve gitti: 1986 Chevrolet Indy konsepti ve 1990 CERV (Chevrolet Mühendislik Araştırma Aracı).

Ancak bunların hiçbiri seri üretim binek otomobil olma yolunda ciddi bir başarı gösteremedi.