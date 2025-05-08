Üretimden kaldırılmıştı: Volvo XC70 geri dönüyor

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Volvo, sevilen modeli XC70'i V60 Cross Country'ye yer açmak için üretimden kaldırmıştı.

Aradan geçen yaklaşık on yılın ardından XC70, bu kez bir SUV olarak geri dönüyor. Geely çatısı altındaki İsveçli otomobil devi, Çin pazarındaki onuncu SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor.

XC60 modelinden daha büyük boyutlara sahip olacak yeni XC70, geniş iç hacmiyle dikkat çekiyor.

MODERN TASARIM ANLAYIŞI

Yeni SUV, Volvo'nun güncel tasarım çizgisini taşıyor. 4.7 metrelik uzunluğuyla XC60'ı geride bırakacak olan model, bagaj kapağındaki AWD logosundan da anlaşıldığı üzere dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak.

Ön kısımda ise "Thor'un Çekici" tasarımına sahip matrix LED farlar ve dikey konumlandırılmış gündüz farları bulunuyor. Siyah renkli kapalı ızgara ise aracın modern görünümünü tamamlıyor.

Volvo'nun şarj edilebilir hibrit araç satışları bu yılın ilk dört ayında yüzde 11 artış gösterdi. Yeni XC70 ile elektrikli menzil konusunda iddialı olan Volvo, XC60'ın 80 km'lik menzilini yaklaşık üç katına çıkararak 200 km elektrikli sürüş menzili sunmayı hedefliyor.

Bu menzil artışının detayları henüz paylaşılmasa da XC70'in daha büyük bir batarya paketine sahip olması bekleniyor.

Alternatif olarak, ana şirket Geely'nin geliştirdiği, içten yanmalı motorun sadece bataryayı şarj ettiği EREV teknolojisi de kullanılabilir.

Geely ve Renault ortaklığıyla geliştirilen bu yenilikçi güç ünitesi sayesinde, tam elektrikli bir modelin yarısı büyüklüğündeki bir batarya ile yaklaşık 200 km elektrikli menzil ve toplamda 805 km menzile ulaşmak mümkün olacak.