Volkswagen, 2027'ye kadar 8 yeni elektrikli araç satışa sunacak

Haber Merkezi

Volkswagen’in CEO’su Thomas Schaefer, markanın elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirmek için yeni hedeflerini açıkladı.

Schaefer, 2027 yılına kadar piyasaya sürülecek sekiz yeni uygun fiyatlı elektrikli araç modeliyle Volkswagen’in pazar payını geri kazanmayı planladıklarını belirtti.

UYGUN FİYAT VURGUSU

Schaefer, "Auto Motor und Sport" dergisine yaptığı açıklamada, "Otomobillerimizi kârlı bir şekilde üretmeli ve uygun fiyatlarla yollara çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Schaefer, ID.2 modelinin geliştirme süresinin 50 aydan 36 aya indirileceğini duyurdu.

Bu strateji, Volkswagen’in elektrikli araç pazarında rekabetçi bir konum elde etme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Özellikle uygun fiyatlı modellerin ön plana çıkarılması, elektrikli araç teknolojisinin geniş kitlelere yayılmasına katkı sağlayacak.