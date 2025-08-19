Volkswagen duyurdu: 3 yılda 10 yeni model yolda

Alman otomotiv devi Volkswagen, düşen satışlar ve artan maliyetler karşısında şimdiye kadarki en kapsamlı ürün atağına hazırlanıyor.

Şirket, önümüzdeki üç yıl içinde hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu tam 10 yeni modeli yollara çıkaracak.

GİRİŞ SEVİYESİ ELEKTRİKLİLER KİLİT ROLE SAHİP

Bu dönüşümün merkezinde, 20 bin euro civarında bir başlangıç fiyatına sahip olması hedeflenen ID.1 ve 2026'da satışa çıkacak olan ID.2 gibi yeni nesil küçük elektrikli modeller yer alıyor. Bu araçlara 2027'de SUV versiyonu olan ID.2X de katılacak.

İKONİK GOLF ELEKTRİKLENİYOR

Markanın en ikonik modeli olan Golf, 2028 yılında tamamen elektrikli olarak yollara çıkacak.

Yeni nesil Golf, 800V mimari ve gelişmiş yazılım özelliklerine sahip SSP platformunu kullanan ilk Volkswagen yeni model olacak.

İÇTEN YANMALI MOTORLARA VEDA EDİLMİYOR

Volkswagen, elektrikli dönüşüme odaklanırken içten yanmalı motorları da ihmal etmeyecek ve 2028'e kadar bu teknolojiye 60 milyar euro yatırım yapacak.

Bu kapsamda 2025'te tanıtılacak yeni T-Roc, markanın son yeni içten yanmalı modeli olacak ve tam hibrit bir motorla gelecek.