Volkswagen, ekim ayı güncel fiyatlarını açıkladı Volkswagen, Ekim 2024 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay fiyat listesine herhangi bir zam yapmadı.

Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, otomotiv sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarına rağmen, ekim ayı için sürpriz bir karar alarak fiyatlarını dondurdu.

Bu karar, hem mevcut hem de potansiyel Volkswagen müşterileri için sevindirici bir haber oldu.

Volkswagen'in Türkiye'de satılan en ucuz otomobili Polo'nun fiyatı 1 milyon 202 bin TL'den başlıyor.

Öte yandan, şirketin ülkemizde sattığı en pahalı model olan Touareg ise 8 milyon 820 bin TL'den başlıyor.

VOLKSWAGEN EKİM AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Volkswagen modellerinin ekim ayı için açıklanan güncel fiyat listesi şu şekilde:

Polo - 1.202.000 TL

T-Cross - 1.617.000 TL

Taigo - 1.538.000 TL

Yeni Golf - 1.542.000 TL

T-Roc - 1.879.000 TL

Yeni Tiguan - 2.248.000 TL

Yeni Passat - 2.334.000 TL

Touareg - 8.820.00 TL