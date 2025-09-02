Volkswagen en uygun fiyatlı elektrikli SUV modelini tanıtmaya hazırlanıyor

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç serisini genişleten en erişilebilir crossover modeli olacak ID.2 SUV'u tanıtmaya hazırlanıyor.

7 Eylül'de Münih Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkacak olan model, uygun fiyatıyla pazardaki dengeleri değiştirebilir.

450 KM MENZİL VE İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

MEB+ platformu üzerine inşa edilen Volkswagen elektrikli otomobil, 38 kWh ve 56 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle gelecek.

Büyük bataryalı versiyonun, WLTP standardına göre yaklaşık 450 kilometre menzil sunması bekleniyor.

TÜRKİYE FİYATI 1,5 MİLYON TL BANDINDA OLABİLİR

Aracın Avrupa'daki tahmini 25 bin euroluk başlangıç fiyatının, Türkiye'de vergilerle birlikte 1,75 milyon TL'ye denk gelebileceği hesaplanıyor.

Ancak elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25'lik ÖTV dilimine girmesiyle, nihai fiyatın 1,5 milyon TL bandına kadar düşerek Renault Clio gibi modellerle rekabet edebileceği öngörülüyor.