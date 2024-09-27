Volkswagen ID. Buzz ekimde Türkiye'ye geliyor: İşte fiyatı Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli ticari araç modeli ID. Buzz, ekim ayında Türkiye'de dört farklı versiyonla satışa sunulacak.

Haber Merkezi

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu.

Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşacak.

EKİMDE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Volkswagen'in ikonik T1 minibüsünden ilham alınarak tasarlanan yüzde 100 elektrikli aracı ID. Buzz yakında Türkiye'ye geliyor.

VOLKSWAGEN ID.BUZZ TÜRKİYE FİYATI

İki farklı gövde uzunluğu ve dört farklı versiyonla satışa sunulacak olan Volkswagen ID. Buzz fiyatı Cargo versiyonla birlikte 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor.

Söz konusu modelin tamamı için 2 yıl, bataryası için de 8 yıl veya 160 bin km'ye kadar garanti sunuluyor.

TEKNİK DETAYLAR

ID. Buzz Cargo, 210 kW (286 hp) maksimum güç ve 560 Nm maksimum tork sunan bir güç aktarma sistemine sahip.

79 kWsa net kapasiteye sahip batarya paketiyle donatılan model WLTP'ye göre 457 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

Son hızı 160 km/s ile sınırlandırılan ID. Buzz Cargo, 0-100 km/s hızlanmasını 10,2 saniyede tamamlıyor.

Enerji tüketimi de 100 km'de 19,2 kWsa olarak açıklanan modelde 11 kW AC, 185 kW'a kadar da DC hızlı şarj desteği var.

Volkswagen ID. Buzz Pro ise standart ve uzun şasi seçeneklerine sahip. Standart şasili versiyonun güç ve batarya seçenekleri Cargo versiyonuyla aynı fakat bu model 0-100 km/s hızlanmasını 7,6 saniyede tamamlıyor.

Enerji tüketimi 100 km/de 19 kWsa olarak açıklanan modelin WLTP menzili de 460 kilometre.

IQ Light LED Matrix farlar, eller serbest açılabilen kayar kapılar, opek veya şeffaf olarak ayarlanabilen perdesiz cam tavan ile 18 veya 19 inçlik jant seçenekleri, tüketicilere sunulan özellikler arasında yer alıyor.

İç mekanda ise head-up display, üç kademeli koltuk ısıtma, minimalist tasarım, bolca depolama alanı, 5,3 inç dijital gösterge, 12,9 inç multimedya ekranı, 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler var.