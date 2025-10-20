Volkswagen, milyonlarca satan popüler modelin üretimini sonlandırıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen, 2002'den bu yana 1,2 milyon adet satan popüler SUV modeli Touareg'in içten yanmalı motorlu versiyonunun fişini çekiyor.

Şirket, söz konusu modelin üretimini Mart 2026'da durduracağını açıkladı. Model, "Final Edition" adlı özel bir versiyonla yollara veda edecek.

Final Edition, C sütunundaki lazer yazılar, özel iç mekan kabartmaları ve aydınlatmalı kapı eşikleri gibi detaylarla standart modellerden ayrılacak.

Almanya'da 75 bin 25 eurodan başlayan fiyatlarla sunulacak olan bu özel versiyon, koleksiyoncuların da ilgisini çekebilir.

ELEKTRİKLİ MODEL GELEBİLİR

VW'nin bu kararın sadece içten yanmalı versiyon için geçerli olduğunu vurgulaması, Touareg isminin gelecekte elektrikli bir modelle geri dönebileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Şirketin "ID." ailesine benzer şekilde Touareg ismini koruyabileceği düşünülüyor.

Touareg üretimden kalksa da aynı platformu paylaşan Porsche Cayenne, Audi Q7 ve Bentley Bentayga modellerinin üretime devam edecek olması, altyapının elektrikli dönüşüme hazırlandığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir.