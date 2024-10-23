Volkswagen, şüpheli kredi uygulamaları nedeniyle 34,9 milyon dolar ödeyecek

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Finansal Yürütme Kurumu (FCA), Volkswagen Finance'in ödeme zorluğu yaşayan müşterilerine karşı haksız uygulamalarda bulunduğunu tespit etti.

FCA'nın raporuna göre, şirketin bazı durumlarda müşterilerin araçlarını geri aldığı ve ardından kendilerinden geri alma ücreti talep ettiği ortaya çıktı.

MÜŞTERİLERİN ÇIKARLARI GÖZETİLMEDİ

FCA, 1 Ocak 2017 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında Volkswagen Finance'in müşterilerinin çıkarlarını yeterince gözetmediğini ve onlara adil davranmadığını belirtti.

Şirketin, ödeme güçlüğü çeken müşterilerin bireysel durumlarını dikkate almadığı ve onlara gecikmiş ödemeleri telafi etme fırsatı sunmadığı ifade edildi.

VOLKSWAGEN'DEN ÖZÜR

FCA ile yapılan anlaşma sonucunda Volkswagen Finance, ödeme yapmakta zorlanan müşterilerin bireysel durumlarını daha iyi ele almak için sisteminde değişiklikler yapacağını taahhüt etti. Bu değişiklikler arasında tahsilatlar için yeni süreçler ve daha iyi iletişim stratejileri yer alıyor.

FCA'da uygulama ve piyasa denetimi ortak yöneticisi Therese Chambers, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok kişi için bir arabaya sahip olmak lüks değil, ihtiyaçtır. Volkswagen Finance, zorluk çekenlerin neye ihtiyaç duyabileceğini düşünmeyerek zor kişisel durumları daha da kötüleştirdi." dedi.

Chambers ayrıca, bu para cezası ve tazminatın, borç verenlere, mali zorluk çekenleri uygun şekilde desteklemeleri gerektiği yönünde açık bir uyarı olduğunu vurguladı.