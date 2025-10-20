Volkswagen T-Cross, Euro NCAP testlerinde sınıfta kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen’in kompakt SUV modeli T‑Cross, Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (Euro NCAP) tarafından yapılan güvenlik testlerinde 5 üzerinden 3 yıldız alabildi.

Araç, yetişkin yolcu korumasında yüzde 76 ve çocuk yolcu korumasında yüzde 82 gibi kabul edilebilir oranlar elde etse de yaya güvenliğinde yüzde 60 ve güvenlik destek sistemlerinde yüzde 65 gibi düşük başarı oranları gösterdi.

Bu düşük puanlar, modelin genel değerlendirmesini 3 yıldıza çekti.

PUANLARI DÜŞÜREN FAKTÖRLER

Test edilen versiyonun standart donanımında şerit takip asistanı ve hız sınırlayıcı gibi temel sistemler bulunsa da birçok rakibinde standart olan acil durum fren sistemi (AEB) gibi hayati bir özelliğin bazı pazarlarda eksik olması, aracın puanını düşüren önemli bir faktör oldu.