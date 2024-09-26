Volkswagen'de kriz: 130 bin çalışan greve gidebilir Alman sendika liderleri, altı fabrikada yaklaşık 130 bin Volkswagen çalışanı için Volkswagen'e grev tehdidinde bulundu

AA & Ensonhaber

Alman otomotiv devi Volkswagen, işçilerle yaşadığı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çıkmaza girmesiyle birlikte ciddi bir krizle karşı karşıya.

Volkswagen, bu ayın başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı.

Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünün azaltmasını ve satışların düşmesini gösterdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasında ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil toplu iş görüşmeleri Hannover'de başladı.

IG Metall, Volkswagen’in planlarına karşı çıkarak, 2030'un ötesinde iş güvencesi talep ediyor.

Sendika, Volkswagen yönetimini işçileri işten çıkararak "tarihi bir hata" yapmaması konusunda da uyardı.

Ücret müzakerelerinde ise IG Metall, Volkswagen çalışanlarının ücretlerine yüzde 7 zam talep ediyor.

GREV TEHDİDİNDE BULUNDU

Volkswagen’deki işçi temsilcileri, otomobil üreticisinde kötü gidişatından üst yönetimi ve hükümetin desteğini çekmesini sorumlu tutarak, işten çıkarmalara karşı sert bir direniş göstereceklerini açıkladı.

Volkswagen için IG Metall baş müzakerecisi Thorsten Gröger, gerekirse on binlerce Volkswagen çalışanının 1 Aralık'tan itibaren fabrika kapılarının dışında ve sokaklarda olacağını belirtti.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise Volkswagen yönetimiyle uzlaşmaya hazır olduklarını, ancak işçiler için bir çözüm bulmanın artık şirket yönetimine bağlı olduğunu ifade etti.